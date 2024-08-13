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Beşiktaş Cher Ndour'u açıkladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 21:11
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Beşiktaş Cher Ndour’u açıkladı

Beşiktaş, Paris Saint Germain'den Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladı.

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