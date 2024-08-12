Beşiktaş’tan transferde bir bomba daha! Cher Ndour İstanbul’a geliyor

Cher Ndour

CHER NDOUR KİMDİR?

Uzun süredir Beşiktaş'ın Transfer gündeminde yer alan Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 yılında İtalya'da dünyaya geldi.



Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu profesyonel Futbol kariyerine 2020-21 sezonunda Atalanta altyapısında başladı.