Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha! Cher Ndour İstanbul'a geliyor
Son dakika Beşiktaş haberleri | Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0'la geçti. Transferde de hız kesmeyen siyah-beyazlılar PSG'de forma giyen Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş, Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.
CHER NDOUR KİMDİR?
Uzun süredir Beşiktaş'ın Transfer gündeminde yer alan Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 yılında İtalya'da dünyaya geldi.
Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu profesyonel Futbol kariyerine 2020-21 sezonunda Atalanta altyapısında başladı.
Sonrasında Portekiz takımı Benfica U23 takımına transfer olan oyuncu 2023-24 sezonunda ise Benfica B Takımı'ndan PSG'nin yolunu tuttu.
2023-2024 sezonunu Braga'da kiralık olarak geçiren oyuncu sözleşmesinin sona ermesiyle PSG'ye geri döndü.
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