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Van Bronckhorst'tan maç sonu açıklamaları: İstanbul'a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 00:44
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Van Bronckhorst’tan maç sonu açıklamaları: İstanbul’a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor'u yenip İstanbul'a galibiyetle döndükleri için mutlu olduğunu söyledi.

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