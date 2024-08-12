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Son dakika | Beşiktaş Francisco Montero'nun sözleşmesini feshetti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 11:06 Güncelleme: 12.08.2024 11:07
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Son dakika | Beşiktaş Francisco Montero’nun sözleşmesini feshetti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

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