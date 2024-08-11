Samsunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal Süper Lig'e deplasmanda merhaba diyecek
Yılport Samsunspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Samsunspor ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken üstlenecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Samsunspor ise yasak sebebiyle kadrosuna takviye yapamazken Barış Alıcı, Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen gibi isimlerle yolları ayırdı. Siyah-beyazlılarda ise Rebic, Ghezzal, Cek Tosun gibi oyuncular yeni sezonda olmayacak. Peki Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Samsunspor - Beşiktaş maçına ilişkin bilgiler…
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor karşısında üç puan için sahaya çıkıyor.
Samsunspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.
Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Youssef Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Nany Dimata, Carlo Holse, Marius Moundilmadji
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile
BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE
Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.
Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.
Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.
HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR İLK MAÇINDA
Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.
Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...
- YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
- Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?
- Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...
- Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A'dan Z'ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...
- Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınavı ne zaman? 2024 Ağustos ayı ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Çaydanlıkta oluşan kireci kökünden kazıyacak yöntem: Bir tutam yeterli...
- Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
- Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...