Samsunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal Süper Lig’e deplasmanda merhaba diyecek

Samsunspor ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken üstlenecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Samsunspor ise yasak sebebiyle kadrosuna takviye yapamazken Barış Alıcı, Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen gibi isimlerle yolları ayırdı. Siyah-beyazlılarda ise Rebic, Ghezzal, Cek Tosun gibi oyuncular yeni sezonda olmayacak. Peki Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Samsunspor - Beşiktaş maçına ilişkin bilgiler…