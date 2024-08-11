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Samsunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal Süper Lig'e deplasmanda merhaba diyecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 14:16 Güncelleme: 11.08.2024 14:47
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Samsunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Kara kartal Süper Lig’e deplasmanda merhaba diyecek

Yılport Samsunspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Samsunspor ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken üstlenecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Samsunspor ise yasak sebebiyle kadrosuna takviye yapamazken Barış Alıcı, Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen gibi isimlerle yolları ayırdı. Siyah-beyazlılarda ise Rebic, Ghezzal, Cek Tosun gibi oyuncular yeni sezonda olmayacak. Peki Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Samsunspor - Beşiktaş maçına ilişkin bilgiler…



SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor karşısında üç puan için sahaya çıkıyor.

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Youssef Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Nany Dimata, Carlo Holse, Marius Moundilmadji

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile



BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.



HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR İLK MAÇINDA

Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.

Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.



BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

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