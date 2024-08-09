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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor'a kiralandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:35
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Beşiktaş’ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor’a kiralandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda 23 yaşındaki oyuncu Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor'a kiralık gönderildi.

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