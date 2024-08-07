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Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 16:03
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Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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