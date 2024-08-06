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Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık! Genç futbolcu Badra Cisse ile yollar ayrıldı...

Giriş: 06.08.2024 14:53
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Beşiktaş’ta şoke eden ayrılık! Genç futbolcu Badra Cisse ile yollar ayrıldı...

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yolların ayrıldığı kaydedildi. Genç oyuncu 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.

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