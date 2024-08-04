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Hüseyin Yücel: "Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı"

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:45 Güncelleme: 04.08.2024 12:45
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Hüseyin Yücel: Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2024 Turkcell Süper Kupa zaferi sonrası, "Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı" dedi.

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