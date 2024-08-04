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Semih Kılıçsoy'dan maç sonu açıklamaları: Sezona kupayla başladığımız için çok mutluyuz!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.08.2024 01:22
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Semih Kılıçsoy’dan maç sonu açıklamaları: Sezona kupayla başladığımız için çok mutluyuz!

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, “Çok mutluyuz. Sezona kupayla başladık. Güzel de bir galibiyet aldık” dedi.

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