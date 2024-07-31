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Beşiktaş Ante Rebic ile yollarını ayırdı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 31.07.2024 21:48
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Beşiktaş Ante Rebic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

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