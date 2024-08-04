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Mustafa Hekimoğlu: "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu"

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:07 Güncelleme: 04.08.2024 12:08
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Mustafa Hekimoğlu: Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, 5-0'lık skorun bir derbi için güzel olduğunu belirterek, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" dedi.

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