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Gedson Fernandes: “Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim”

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:18 Güncelleme: 04.08.2024 12:18
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Gedson Fernandes: Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Galatasaray’ı 5-0 yenerek kazandıkları Süper Kupa Finali sonrası yaptığı açıklamada, “Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık” dedi.

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