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Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 14:47
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Beşiktaş Tayfur Bingöl’ü Eyüpspor’a kiraladı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

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