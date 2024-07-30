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Beşiktaş'ta Ante Rebic ile Ajdin Hasic'in sözleşmesi feshedildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 11:31 Güncelleme: 30.07.2024 11:56
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Beşiktaş’ta Ante Rebic ile Ajdin Hasic’in sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılarda Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

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