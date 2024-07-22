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Can Keleş resmen Beşiktaş'ta! Fatih Karagümrük anlaşmayı duyurdu! İşte bonservisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 16:52 Güncelleme: 22.07.2024 16:53
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Can Keleş resmen Beşiktaş’ta! Fatih Karagümrük anlaşmayı duyurdu! İşte bonservisi...

Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş ile resmen anlaştı. Fatih Karagümrük tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın tamamlandığı belirtilirken, Beşiktaş'ın 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Can Keleş ise 21 milyon TL maaş kazanacak.



FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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