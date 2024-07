Can Keleş resmen Beşiktaş’ta! Fatih Karagümrük anlaşmayı duyurdu! İşte bonservisi...

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.