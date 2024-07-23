Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi

Geçen sezonun ardından şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, kadrosuna dünya çapında isimleri kattı; Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile transfer edildi. Ancak, siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı: Semih Kılıçsoy'un transferi beklenirken, beklenmedik bir isim için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. İşte, bu son dakika haberinin detayları...

ahaber.com.tr Giriş: 23.07.2024 10:08 Güncelleme: 23.07.2024 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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