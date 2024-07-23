Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi
Geçen sezonun ardından şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, kadrosuna dünya çapında isimleri kattı; Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile transfer edildi. Ancak, siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı: Semih Kılıçsoy'un transferi beklenirken, beklenmedik bir isim için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. İşte, bu son dakika haberinin detayları...
ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024
10:08
Güncelleme: 23.07.2024
10:08
Yeni sezon hazırlıklarına Giovanni Van Bronckhorst önderliğinde devam eden Beşiktaş, transfer pazarında hareketli günler yaşıyor. Semih Kılıçsoy'un dünya çapındaki dev kulüplerin ilgisini çektiği bilinirken, şimdi bir başka genç yetenek de Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti. İşte, bu son dakika gelişmesinin detayları...
Beşiktaş altyapısından yetişen ve yeni sezon hazırlıklarında sergilediği performansla göz dolduran Mustafa Hekimoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Semih Kılıçsoy'un ardından bir genç yeteneğin daha peşine düşen dev kulüplerden Fulham, resmi teklif için gün sayıyor.
Hazırlık Maçında Göz Doldurdu
Slovenya kampını tamamlayan Beşiktaş'ın son hazırlık maçında Grazer AK'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada genç yetenek Mustafa Hekimoğlu, yıldız gibi parladı. 2 gol 1 asistlik performansıyla galibiyete büyük katkı sağlayan 17 yaşındaki forvet, herkesin beğenisini kazandı.
Fulham, Resmi Teklif Yapacak!
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Hekimoğlu'nu uzun süredir takip eden Premier Lig ekiplerinden Fulham, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geleceğin Yıldızları A Milli Takımı'nı Umutlandırıyor
Beşiktaş'ın genç yıldız adayları Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy, gelecek yıllarda A Milli Futbol Takımı'nın hücum hattında önemli roller üstlenmeye aday görünüyor.
Türkiye U15, U16, U17 ve U18 formalarıyla 25 maça çıkıp 9 gol kaydeden Hekimoğlu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona geliyor.