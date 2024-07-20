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İngiliz devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! Yeni plan ortaya çıktı: Kartal reddetmişti ama...

Giriş: 20.07.2024 17:50 Güncelleme: 20.07.2024 17:51
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İngiliz devleri Semih Kılıçsoy’un peşinde! Yeni plan ortaya çıktı: Kartal reddetmişti ama...

Süper Lig'de çıkış yakalayan Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy attığı gollerle ve gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Siyah beyazlı yönetim Fulham'ın ardından Aston Villa'nın da teklifini reddetmişti. Ancak İngilizler genç yıldız için bir kez daha devreye girdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un talipleri günden güne artmaya devam ediyor.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE!

Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

İLK TEKLİF FULHAM'DAN GELMİŞTİ

18 yaşındaki oyuncu için ilk olarak Fulham'dan teklif gelmişti.

15 MİLYON AVROLUK TEKLİF GELİŞTİ

Fulham, Beşiktaş yönetimine Semih için 15 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını iletmişti.

Karatl ise Semih için belirledikleri bedelin daha fazla olduğunu belirtip Fulham'ı geri çevirmişti.

ASTON VILLA DEVREDE

İngiliz basını, Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceği belirtildi.

Haberde, Aston Villa'nın Beşiktaş'ın kapısını yeni bir teklifle çalacağı iddia edildi.

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