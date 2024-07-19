Beşiktaş’ta sol stopere genç Fransız! Paulista’nın partneri Bastien Meupiyou! Nantes’in kapısı çalınacak...

"FARKLI MEVKİLERDE OYNAMAYA UYGUN OYUNCULARIMIZ VAR"

Rafa Silva'yı hangi mevkide oynatmayı düşündüğüyle alakalı gelen bir soruyu van Bronckhorst, "Rafa birçok mevkide oynayabiliyor. Hücumda doğru kombinasyonu bulmamız onun için yeterli. Farklı mevkilerde oynamaya uygun oyuncularımız var. Rafa, Semih, Gedson, Muleka, Rashica, Muçi gibi güçlü oyuncularımız var. Hepsinin başka özellikleri var. Necip yıllardır bu takımda oynuyor. İdmanlarda ve maçlardaki katkısından memnunum. Rekabetin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" diye cevaplandırdı.