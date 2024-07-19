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Beşiktaş'ta sol stopere genç Fransız! Paulista'nın partneri Bastien Meupiyou! Nantes'in kapısı çalınacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:37 Güncelleme: 19.07.2024 16:46
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Beşiktaş’ta sol stopere genç Fransız! Paulista’nın partneri Bastien Meupiyou! Nantes’in kapısı çalınacak...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve iddialı transferler yapan Beşiktaş'ta sol stoper için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Paulista gibi tecrübeli bir ismin yanına Nantes'in genç yıldızını transfer etmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçen kötü sezonun ardından yaptığı yıldız transferlerle gündeme gelen Beşiktaş yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

YILDIZ YAĞMURU

Siyah beyazlılar kadrosuna Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızları katarken defans hattına ise Gabriel Paulista takviyesini yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GENÇ OYUNCULARLA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

Giovanni van Bronckhorst, takımın genç futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun gelişmeye devam ettiğini aktardı. Hollandalı isim, "Genç oyuncularla çalışmaktan mutluyum. Gençlere şans vermek güzel bir şey. Semih daha da güçlenecek. Mustafa süre almaya başladı. Yaşına göre olgun bir oyuncu. Parlak bir geleceği var. İleride ikisini de güzel bir gelecek bekliyor" cümlelerine yer verdi.

"FARKLI MEVKİLERDE OYNAMAYA UYGUN OYUNCULARIMIZ VAR"

Rafa Silva'yı hangi mevkide oynatmayı düşündüğüyle alakalı gelen bir soruyu van Bronckhorst, "Rafa birçok mevkide oynayabiliyor. Hücumda doğru kombinasyonu bulmamız onun için yeterli. Farklı mevkilerde oynamaya uygun oyuncularımız var. Rafa, Semih, Gedson, Muleka, Rashica, Muçi gibi güçlü oyuncularımız var. Hepsinin başka özellikleri var. Necip yıllardır bu takımda oynuyor. İdmanlarda ve maçlardaki katkısından memnunum. Rekabetin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" diye cevaplandırdı.

SOL STOPERE SÜRPRİZ İSİM

Diğer yandan transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ta sol stoper arayışlarında sona gelindi. Sürpriz bir ismi gündeme alan Beşiktaş tecrübeli Paulista'nın yanına 18'lik bir genç yıldız adayını almayı planlıyor.

18'LİK YILDIZ ADAYI SOL STOPER İÇİN GÜNDEMDE

Siyah beyazlılar Nantes forması giyen 18 yaşındaki Bastien Meupiyou'yu kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar savunma hattına yapacağı takviyeyle uzun yıllar sol stoper sorununu çözmek istiyor.

BRONCKHORST'UN GENÇ AŞKI

Özellikle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un genç oyunculara olan ilgisi ve potansiyellerini ortaya çıkarma konusundaki arzusu siyah beyazlı yönetimi bu transfere yöneltti.

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