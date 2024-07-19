Son dakika | Beşiktaş’ta Merih Demiral sesleri

65 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

26 yaşındaki A Milli oyuncunun Al Ahli ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Alanyaspor'da yaptığı patlama sonrası 2019'da 8 milyon euroya Sassuolo'ya giden ve hemen ardından 19.5 milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tutan başarılı savunmacı için 2022'de Atalanta 21 milyon euro ödemişti. Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon Euro bonservisle sürpriz şekilde Al Ahli'ye transfer olmuştu. Merih'in Arabistan'da senelik kazandığı ücret, 10 milyon euronun üzerinde. Başarılı stoper için son 5 senede kulüpler toplamda 65 milyon euro bonservis ödedi.