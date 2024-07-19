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Beşiktaş Can Keleş'i açıklamaya hazırlanıyor

Giriş: 19.07.2024 13:16
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Beşiktaş Can Keleş’i açıklamaya hazırlanıyor

Yeni sezon öncesi 3 yabancı futbolcu transfer eden Beşiktaş, ilk yerli transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor.

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