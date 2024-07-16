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Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 16.07.2024 00:27
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Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a veda mesajı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun için veda mesajı paylaştı.

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