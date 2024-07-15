Beşiktaş’tan üst üste transfer bombaları! Real Madrid’in yıldızı Kartal olacak

BRONCKHORST'TAN ONAY GELDİ



Habere göre, Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdiği ifade ediliyor.

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