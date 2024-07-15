Beşiktaş'tan üst üste transfer bombaları! Real Madrid'in yıldızı Kartal olacak
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş transferde gaza bastı. Teknik Direktör Van Bronchorst'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten siyah beyazlı yönetim Immobile sonra bir dünya yıldızı için daha harekete geçti. İşte detaylar...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KARTAL TRANSFERDE GAZA BASTI
Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor.
REAL MADRID'İN KAPISINI ÇALACAKLAR
Siyah beyazlı ekip Real Madrid'in yıldız ismi için devreye girdi.
CEBALLOS HAMLESİ
Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayırlmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha Dani Ceballos'u gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı belirlendi.
BRONCKHORST'TAN ONAY GELDİ
Habere göre, Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdiği ifade ediliyor.
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