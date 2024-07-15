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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:22
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Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

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