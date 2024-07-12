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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Giriş: 12.07.2024 12:34 Güncelleme: 12.07.2024 12:37
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Son dakika | Beşiktaş’ın yeni golcüsü Immobile’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu

Son dakika haberi...Beşiktaş, İtalyan santrfor Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Uzun zamandır Lazio'da forma giyen tecrübeli golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Lazio'da forma giyen Ciro Immobile ile de anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Tecrübeli santrfor, bu akşam saat 18.30'da İstanbul'da olacak.

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