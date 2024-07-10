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Beşiktaş aradığı stoper Almanya'da buldu! İşte bonservis bedeli

Giriş: 10.07.2024 12:41 Güncelleme: 10.07.2024 12:41
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Beşiktaş aradığı stoper Almanya’da buldu! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş transfer haberleri bugün... Stoper arayışlarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, Augsburg'da forma giyen Felix Uduokhai için tüm şartlarını zorladı. Alman ekibine 5 milyon euro bonservis teklif eden siyah beyazlı yönetimin transferi bitirmesine kesin gözle bakılıyor.

Beşıktaş'ın geçtiğimiz günlerde gündemine aldığı ve gizli bir operasyonla İstanbul'a getirip tesisleri gezdirdiği Alman stoper Felix Uduokhai'ın transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'de yer alan haberde 26 yaşındaki futbolcu için Alman ekibiyle bonservis pazarlığını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın yapılan görüşmelerde son aşamalara geldiği ve transferin 5 milyon Euro gibi bir bedelle sonuçlanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Uduokhai transferini bir an önce bitirip oyuncuyu Slovenya kampına yetiştirmek istediği belirtildi.

İstanbul'da Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile de görüşmelerde bulunan tecrübeli stoperin kulübüne Beşiktaş'ta forma giyme isteğini belirttiği ve transferinde kolaylık istediği de gelen haberler arasında.

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