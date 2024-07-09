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Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? İşte TFF'nin planı

Giriş: 09.07.2024 14:39
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Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? İşte TFF’nin planı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupayı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

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