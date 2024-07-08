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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 08.07.2024 16:17
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Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk çalışmasıyla sürdürdü. Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.

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