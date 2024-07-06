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Beşiktaş, Ümraniyespor ile yenişemedi! Yeni transfer ilk kez...

Yavuz Topal AA
Giriş: 06.07.2024 13:12
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Beşiktaş, Ümraniyespor ile yenişemedi! Yeni transfer ilk kez...

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

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