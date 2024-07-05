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Beşiktaş'ın EuroCup A grubundaki rakipleri belli oldu

Giriş: 05.07.2024 16:01
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Beşiktaş’ın EuroCup A grubundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup A grubunda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

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