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Beşiktaş'ta ayrılık! Fransız futbolcu Valentin Rosier'in sözleşmesi feshedildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 14:34
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Beşiktaş’ta ayrılık! Fransız futbolcu Valentin Rosier’in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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