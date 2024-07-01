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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 20:32
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Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları!

Beşiktaş 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yaptı.

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