Umut Meraş Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş, siyah-beyazlı takıma veda etti. Umut Meraş, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giymişti.
Geride kalan sezonda Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş, siyah-beyazlı takıma veda etti.
Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Beşiktaş Camiası;
Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.
Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.
Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.
Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla."
Umut Meraş, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giymişti.
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