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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları: Rafa Silva takıma katıldı

Giriş: 03.07.2024 18:10
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Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları: Rafa Silva takıma katıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.

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