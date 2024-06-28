Nikah tazelediler: Beşiktaş Salih Uçan'ı duyurdu!
Beşiktaş, Salih Uçan'le yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Beşiktaş sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Salih Uçan'ın Sözleşmesi Yenilendi— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 28, 2024
2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.
Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.… pic.twitter.com/Bhvj8TegSN
Siyah beyazlılar transferi, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
SALİH UÇAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Salih Uçan, 2021-2022 sezonunda Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak Transfer oldu. Milli futbolcu, ilk yılının devre arasında Başakşehir'e kiralandı.
Siyah beyazlılarda 85 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 gol atarken, 14 asist yaptı.
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