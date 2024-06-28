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Nikah tazelediler: Beşiktaş Salih Uçan'ı duyurdu!

Giriş: 28.06.2024 19:08
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Nikah tazelediler: Beşiktaş Salih Uçan’ı duyurdu!

Beşiktaş, Salih Uçan'le yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Beşiktaş sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılar transferi, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

SALİH UÇAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Salih Uçan, 2021-2022 sezonunda Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak Transfer oldu. Milli futbolcu, ilk yılının devre arasında Başakşehir'e kiralandı.

Siyah beyazlılarda 85 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 gol atarken, 14 asist yaptı.

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