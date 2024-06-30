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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:27
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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş, Gökhan İnler ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, İnler'e Udinese'de yapacağı sportif direktörlük görevi için başarı dileklerinde bulundu.

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