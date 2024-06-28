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Beşiktaş'a yeni sponsor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:36
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Beşiktaş’a yeni sponsor

Beşiktaş A Erkek Basketbol Takımı isim, forma göğüs ve salon ismi sponsorluğu anlaşması imzaladı.

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