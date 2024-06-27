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Son dakika | Beşiktaş Rafa Silva'nın maliyetini açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:24 Güncelleme: 27.06.2024 10:45
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Son dakika | Beşiktaş Rafa Silva’nın maliyetini açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Beşiktaş, Rafa Silva'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

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