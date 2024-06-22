Beşiktaş'tan Paul Onuachu bombası! Yıldız golcünün transferi bitiyor
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Paul Onuachu işi Beşiktaş kesenin ağzını açtı. Nijeryalı golcü için Southampton'a teklifte bulunan siyah beyazlıların, aynı şirket tarafından yönetilen Göztepe'ye de bu transfer karşılığında 3 futbolcu vereceği öğrenildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kardeş kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton aracılığıyla Beşiktaş'tan 3 oyuncu almaya hazırlanıyor. Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.
Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu. Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.
MONTERO, EMRE BİLGİN VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE
Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, yine Karagümrük'te kiralık oynayan 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi.
Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı. Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi. Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.
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