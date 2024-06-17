17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Angel Di Maria Süper Lig devine geliyor! MLS transferi olmayınca hemen devreye girdiler...

Giriş: 17.06.2024 16:32 Güncelleme: 17.06.2024 16:34
ABONE OL
Angel Di Maria Süper Lig devine geliyor! MLS transferi olmayınca hemen devreye girdiler...

Süper Lig'de bu sezon şampiyon parolasıyla yola çıkan Beşiktaş, kadrosuna yıldız isimleri katmanın peşinde. Siyah beyazlılar Benfica'dan ayrılan Angel Di Maria'yı gündeme alırken dünya yıldızı için yeni bir hamle yapılacak. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen ve Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Angel Di Maria ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 36 yaşındaki futbolcunun geleceğinin henüz netlik kazanmadığı iddia edildi.

ABD'YE GİDECEKTİ AMA...

MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşma henüz sağlayamadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE

Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdiği ve yeni bir hamle yapacağı ifade edildi. Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak konusu.

32 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 48 maça çıkan 36 yaşındaki Di Maria söz konusu karşılaşmalarda 15 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör