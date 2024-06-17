Angel Di Maria Süper Lig devine geliyor! MLS transferi olmayınca hemen devreye girdiler...
Süper Lig'de bu sezon şampiyon parolasıyla yola çıkan Beşiktaş, kadrosuna yıldız isimleri katmanın peşinde. Siyah beyazlılar Benfica'dan ayrılan Angel Di Maria'yı gündeme alırken dünya yıldızı için yeni bir hamle yapılacak. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen ve Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Angel Di Maria ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 36 yaşındaki futbolcunun geleceğinin henüz netlik kazanmadığı iddia edildi.
ABD'YE GİDECEKTİ AMA...
MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşma henüz sağlayamadığı öğrenildi.
32 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 48 maça çıkan 36 yaşındaki Di Maria söz konusu karşılaşmalarda 15 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.
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