Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'tan flaş açıklama: Türkiye'deki günlerime dönüp...
EURO 2024'teki ilk maçına çıkan "Portakallar", Gakpo ve eski Beşiktaşlı futbolcu Weghorst'un golleriyle 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst flaş bir açıklamada bulunarak Kara Kartal'a yeniden göz kırptı.
ÇARPICI BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Wout Weghorst, Beşiktaş ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Werghorst şu ifadeleri kullandı:
Tabii ki çok mutluyum. Harika bir andı 1-1'ken oyuna girdim ve maçın bitmesine 10-15 dakika vardı. Çok özel rüya gibi bir andı, takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. 3 puanı aldık ilk maçlar her zaman önemlidir. Avrupa Şampiyonası'ndaki her takım kaliteli bu yüzden ilk maçlar çok önemli oluyor. İyi bir başlangıç yaptık ve sıradaki maçı dört gözle bekliyoruz.
"BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜNLERİME DÖNÜP..."
Benim için mükemmel zamanlardı, Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim hep kalbimde olacak.
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