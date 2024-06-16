Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst’tan flaş açıklama: Türkiye’deki günlerime dönüp...

Werghorst şu ifadeleri kullandı:



Tabii ki çok mutluyum. Harika bir andı 1-1'ken oyuna girdim ve maçın bitmesine 10-15 dakika vardı. Çok özel rüya gibi bir andı, takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. 3 puanı aldık ilk maçlar her zaman önemlidir. Avrupa Şampiyonası'ndaki her takım kaliteli bu yüzden ilk maçlar çok önemli oluyor. İyi bir başlangıç yaptık ve sıradaki maçı dört gözle bekliyoruz.