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Son dakika | Beşiktaş Gabriel Paulista'yı resmen açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:56 Güncelleme: 15.06.2024 10:58
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Son dakika | Beşiktaş Gabriel Paulista’yı resmen açıkladı

Son dakika haberi...Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlıların yeni stoperi, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.

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