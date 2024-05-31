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Son dakika | Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması: Masadan kalktık

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Son dakika | Beşiktaş’tan Mourinho açıklaması: Masadan kalktık

Son dakika haberi...Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile yaptığı transfer görüşmesinin detaylarını açıkladı ve "Belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur." diye konuştu.

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