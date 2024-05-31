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Beşiktaş'ta Erik Lamela sesleri! Arjantinli yıldız için dirsek teması

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Beşiktaş’ta Erik Lamela sesleri! Arjantinli yıldız için dirsek teması

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transferde yakından ilgilendiği Erik Lamela ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli yıldızdan gelen o haber siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş beklentilerin altında geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlamayı başardı.

Siyah-beyazlılar, kupa zaferi ile teselli bulurken gelecek sezon için kolları sıvadı.

Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela. Son olarak Arjantinli yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran haber geldi.

Arjantinli sağ kanat oyuncusu siyah beyazlıların teklifini düşündüğünü söyledi. İspanyol takımında bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı.

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