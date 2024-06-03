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Rachid Ghezzal Beşiktaş'a veda etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Rachid Ghezzal Beşiktaş’a veda etti

Beşiktaş'ın Cezayirli forvet oyuncusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma yayımladığı mesajla veda etti.

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