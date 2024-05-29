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Beşiktaş'ta Salih Uçan ile sözleşme yenileniyor! Yönetimin teklifi 2+1 yıl...

Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Beşiktaş’ta Salih Uçan ile sözleşme yenileniyor! Yönetimin teklifi 2+1 yıl...

Beşiktaş'ta bir süredir görüşmeleri sürdüğü Salih Uçan konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme için görüşmelere başladı.

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