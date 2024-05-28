Mourinho için karar vakti! Beşiktaş ve Fenerbahçe adına kader haftası

"BİR KARAR VERMEM GEREK"

Avrupa basınına konuşan Jose Mourinho, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı.

Mourinho, 'Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var.

AVRUPA'DAN MI SUUDİ ARABİSTAN MI?

İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi.' ifadelerini kullanarak yakın zaman içinde yeni takımının belli olacağının sinyallerini verdi.