Mourinho için karar vakti! Beşiktaş ve Fenerbahçe adına kader haftası
Son dakika spor haberleri bugün... Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir numaralı teknik direktör hedefi olan Jose Mourinho'dan açıklama geldi. Portekizli teknik adam iki takımla da görüştüğünü açıklarken artık karar verme zamanı geldiğini ifade etti.
Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Roma'dan ayrılan Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Fenerbahçe'ye tekrar başkan olmak isteyen Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladığı gün Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Portekizli teknik adam geleceğiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
AZİZ YILDIRIM LONDRA'YA GİDECEK
Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adamı imza aşamasına getirmek için kolları sıvadı. Başkan adayı Yıldırım, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. Yıldırım, burada bir kez daha Mourinho ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
1 YIL İSTİYOR
Portekizli hocaya yakınlığıyla bilinen menajer Becali, Rumen basınına bu konuyla ilgili bir demeç verdi. Becali, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ancak 1 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtti. Aziz Yıldırım ise seçilmesi halinde 3 senelik başkanlık dönemi boyunca tecrübeli teknik adamla çalışmak istiyor. Yıldırım, cumartesi günü Mourinho'yu bu konuda ikna etmeye çalışacak.
"BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR"
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den 2-2 biten Hatayspor maçının ardından Mourinho hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi. Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
"BİR KARAR VERMEM GEREK"
Avrupa basınına konuşan Jose Mourinho, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı.
Mourinho, 'Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var.
AVRUPA'DAN MI SUUDİ ARABİSTAN MI?
İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi.' ifadelerini kullanarak yakın zaman içinde yeni takımının belli olacağının sinyallerini verdi.
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