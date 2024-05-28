Beşiktaş’ta eleştirilip vazgeçilemeyen adam Necip Uysal rekor sezonunu yaşadı

Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı. Bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alan deneyimli futbolcu, 7 Avrupa mücadelesinde 502 ve 6 Ziraat Türkiye Kupası'nda 540 dakika sahada kaldı.

Necip Uysal, bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, daha önce 2010-2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.

İLK 11'DE EN ÇOK BU SEZON ŞANS BULDU

Necip Uysal, siyah-beyazlı ekipte en çok ilk 11 şansını bu sezon yakaladı.

Siyah-beyazlı formayla 25 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip, 6'şar Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçında da aynı şansı buldu. Toplam 37 maçta ilk 11'de görev alan Necip, 2011-2012 sezonunda 29 karşılaşmada bu başarıyı sağlamıştı.