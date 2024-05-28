Beşiktaş'ta eleştirilip vazgeçilemeyen adam Necip Uysal rekor sezonunu yaşadı
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı. Deneyimli kaptan, altyapısından çıktığı Beşiktaş'ta en çok süre aldığı ve en çok ilk 11'de şans bulduğu sezonu geride bıraktı. Siyah-beyazlı formayla 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alan Necip Uysal, 37 karşılaşmada ise ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpte A takıma yükseldiğinden beri eleştirilerden kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman yedek kalsa da ihtiyaç duyulduğunda teknik adamların güvendiği isimlerden biri oldu.
Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı. Bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alan deneyimli futbolcu, 7 Avrupa mücadelesinde 502 ve 6 Ziraat Türkiye Kupası'nda 540 dakika sahada kaldı.
Necip Uysal, bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, daha önce 2010-2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.
İLK 11'DE EN ÇOK BU SEZON ŞANS BULDU
Necip Uysal, siyah-beyazlı ekipte en çok ilk 11 şansını bu sezon yakaladı.
Siyah-beyazlı formayla 25 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip, 6'şar Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçında da aynı şansı buldu. Toplam 37 maçta ilk 11'de görev alan Necip, 2011-2012 sezonunda 29 karşılaşmada bu başarıyı sağlamıştı.
HEP ELEŞTİRİLDİ AMA 14 FARKLI TEKNİK ADAM DA ONDAN VAZGEÇMEDİ
Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu.
A takım kariyerine ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünde başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 14 farklı teknik adam yönetiminde görev aldı.
Necip, özellikle bu sezon kısa süreliğine Beşiktaş'ta çalışan Fernando Santos'un vazgeçemediği oyunculardan biri oldu. Deneyimli futbolcu, sezon başı stoperde sürekli arayış içinde olan Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görev almasıyla bu bölgenin vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti.
Siyah-beyazlı oyuncu; Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Baily'den sonra Omar Colley'in stoperdeki partneri oldu.
Necip, ortaya koyduğu performansla devre arasında transfer edilen Joe Worrall'ı da yedek bıraktı. Teknik direktör Santos da TÜMOSAN Konyaspor ile ligde oynanan maçın ardından Worrall'ın yedek kalması konusunda yaptığı açıklamada, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri." ifadelerini kullanmıştı.
Siyah-beyazlı ekipte Santos'un ardından bu sezon göreve ikinci kez getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe de kritik maçlarda Necip'in deneyiminden faydalandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖMK Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?
- Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...
- 2200 3600 5700 primde yaş hesabı yeniden oluştu! SGK başlangıç tarihi 1998 2000 2005 2010 arası olana kallavi fırsat
- DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...
- Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...
- 8 saniyede gizli tacı bulabilecek misin? Sadece şahin gözlüler görüyor!
- TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı
- Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?
- Musluk Lekelerine Veda! Sonsuza Kadar Temiz Musluklar İçin Tek Malzeme!
- Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…
- Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?