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Beşiktaş'ın İngiliz stoperi Joe Worrall takıma veda etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Beşiktaş’ın İngiliz stoperi Joe Worrall takıma veda etti

Son dakika Beşiktaş haberleri...Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti.

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