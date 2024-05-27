27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
ABONE OL
Beşiktaş’ın yeni sezon kamp programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör